Bei der Verleihung in der Burg Oschersleben am „Tag des Ehrenamtes“ werden drei Preisträger besonders gewürdigt.

Oschersleben. - Pünktlich zum „Tag des Ehrenamtes“ am 5. Dezember 2024 sind in der Burg Oschersleben die diesjährigen Ehrenamtspreise der Stadt verliehen worden. Zu der festlichen Veranstaltung am vergangenen Donnerstag waren neben den Ehrenamtlichen auch zahlreiche Preisträger der Vergangenheit und Vertreter der Stadt eingeladen. Die Mitglieder des Stadtrats hatten sich im Vorfeld aus einer ganzen Reihe von Vorschlägen für drei Preisträger entschieden.