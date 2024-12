Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Einkaufswagen in Oschersleben wird von den rund 80 Reisenden niemand verletzt.

Ein Personenzug stößt in Oschersleben mit einem auf den Gleisen abgestellten Einkaufwagen zusammen.

Oschersleben - jd

Ein Personenzug ist in der Nacht zum Sonntag, 15. Dezember 2024, mit einem auf den Gleisen abgestellten Einkaufswagen zusammengestoßen.

Wie die Feuerwehr Oschersleben mitteilte, war dieser über dem „Tunnel“ in der Magdeburger Straße in Oschersleben so stark unter dem Triebwagen verkeilt, dass die Bundespolizei gegen 0.15 Uhr die Unterstützung der Einsatzkräfte anforderten.

Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen

„Zunächst wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Mit einem Trennschleifer und Bolzenschneider wurden die Reste des Wagens von den Einsatzkräften unter dem Zug geborgen“, schildert der Sprecher der Oschersleber Feuerwehr, Andreas Ehrhardt, den Einsatz vor Ort.

Den Angaben nach sei bei dem Unfall von den rund 80 Reisenden des Zuges niemand verletzt worden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bahnstrecke war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.