Oschersleber Arndtstraße: Nach mehr als 90 Jahren wird saniert

Oschersleben - Gut zwei Monate ist es her, da rollte in der Arndtstraße in Oschersleben schweres Baugerät an. Nicht umsonst, denn in den nächsten Wochen und Monaten soll dort einiges passieren. Der komplette Straßenaufbau der u-förmig von der Friedrichstraße zur Friedrichstraße angelegten Häuserreihe soll erneuert werden. Zudem ist auch in Sachen Wasser- und Abwasseranbindung in den letzten 90 Jahren nicht mehr viel passiert.