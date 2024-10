Wegen Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs in Oschersleben kommt es ab Montag, 7. Oktober 2024 zu Verkehrsbehinderungen. Wie lange sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen müssen.

Verkehr in Oschersleben

Der Bahnübergang Alte Post in Oschersleben ist ab dem 7. Oktober für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Bahnübergang in der Oschersleber Innenstadt (Lindenstraße/Alte Post) ist in der kommenden Woche für Fahrzeuge voll gesperrt.

Grund sind, laut Mitteilung der Stadt Oschersleben, Straßensanierungs- und Markierungsarbeiten, die am Montag, 7. Oktober, beginnen und bis voraussichtlich Freitag, 11. Oktober, andauern. Sanierungsarbeiten finden den Angaben nach auch im Bereich Hermann-Krebs-Straße und Windthorststraße statt. Weshalb auch nicht nur der Bahnübergang für Fahrzeuge gesperrt werde, sondern es zudem in der Straße Alte Post sowie in der Hermann-Krebs-Straße zu Verkehrseinschränkungen komme.

Oschersleben: Straßen in der Innenstadt werden zu Einbahnstraßen

So werden die Straße Alte Post aus Richtung Windthorststraße und die Hermann-Krebs-Straße in Richtung Hornhäuser Straße zu Einbahnstraßen. Aus Richtung der Hornhäuser Straße ist die Hermann-Krebs-Straße somit während dieser Arbeiten nur bis zum Geschwister-Scholl-Ring zu befahren.

Für Fußgänger gelten all diese Einschränkungen nicht. Ihnen stehe der Bahnübergang und die genannten Straßen auch während der Arbeiten wie gehabt zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für den Fahrzeugverkehr werde demnach eine innerörtliche Umleitung ausgeschildert.