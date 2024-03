In passender Kulisse – am Seehäuser See - präsentiert Kay Elzner seine jüngst illustrierten Bücher des Kosmos-Verlages. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Oschersleben. - Wenn der Emmeringer Kay Elzner einen kurzen Ausflug an den Seehäuser See unternimmt, hat er nicht zwingend einen Skizzenblock dabei, aber doch hat er ein waches Auge und kann er mit einigem Fachwissen glänzen. Und das kommt nicht von ungefähr: Hat er sich doch in den vergangenen Monaten für die Illustration eines neuen Buches verstärkt mit den Tieren und Pflanzen am Wasser beschäftigt.

Basierend auf einer bereits seit Jahren bestehenden Zusammenarbeit mit dem Kosmos-Verlag hat Kay Elzner für den gleichnamigen kompakten Naturführer den Stift gespitzt. In Text und Bild stellt der Autor Thomas Gretler hier auf 320 Seiten insgesamt 450 Arten vor.

Kleines Büchlein, große Vorlagen

Der Emmeringer Kay Elzner hat dazu 64 verschiedene Illustrationen geliefert. Was sich dem Leser als teilweise sehr klein in dem Buch im DIN A6-Format zeigt, hat im Original zumeist DIN A4-Größe. Um detailgetreu zeichnen zu können, betrachtet der Illustrator zahlreiche Fotos, stöbert aber auch oft in Archiven. Hinzu kommt der stetige Austausch mit dem jeweiligen Autor.

Lesen Sie auch:Emmeringer Kay Elzner ist der Natur mit spitzem Stift auf der Spur

So war es auch beim Buch „Heimliche Herrscher“, in dem sich der Autor Ulrich Schmid, wie es der Untertitel verrät, der Faszination Insekten und speziell deren Überlebensstrategien widmet. Besonders stolz ist Kay Elzner dabei auf eine schematische Darstellung zum Aufbau eines Insekts, das keiner spezifischen Art zuzuordnen ist. „In früheren Zeichnungen dieser Art hat oft etwas gefehlt oder sie waren nur schwarz-weiß“, erklärt Kay Elzner.

Auf der Buchmesse zu Gast

Beide Bücher werden ab dem 21. März auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Für den Emmeringer gehört eine persönliche Präsenz auf der Messe zu den alljährlichen Pflichtterminen, denn hier ergibt sich eine gute Möglichkeit, Kontakte zu den Verlagen zu pflegen, neue zu knüpfen oder auch mit Kollegen ins Gespräch zu kommen. „Das Schöne an Leipzig ist, dass dort auch die kleinen Verlage sind, die zur Frankfurter Buchmesse gar nicht mehr fahren. Leipzig ist unverzichtbar für die Akquise ostdeutscher Illustratoren“, erklärt Kay Elzner, der die Messen auch schätzt, weil dort alle Partner auf einen Fleck sind. Wenn alle wieder zu Hause sind, wird dann an den neuen Aufträgen gefeilt.

Lesen Sie auch:Illustrator aus Oschersleben wird zum Krabbeltier-Experten

Thematisch ist Kay Elzner dabei inzwischen breit aufgestellt. Allein für den Kosmos-Verlag hat er mittlerweile über 100 Bücher illustriert. Und nicht selten sagt er, wenn er ein Werk vollendet hat: „Nun sehe ich die Welt wieder ein Stück mehr mit anderen Augen.“