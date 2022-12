Oschersleber Puschkin-Sporthalle wieder geöffnet

Grundschüler, Lehrer, Planer und bauausführende Firmen waren mit Bürgermeister Benjamin Kanngießer zur offiziellen Übergabe in die Puschkin-Sporthalle gekommen. Fotos: Yvonne Heyer

Oschersleben - Staunend hören die Grundschüler und ihre Lehrerinnen der Puschkin-Grundschule, was Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer über die alte Puschkin-Sporthalle zu berichten hat. Schüler, Lehrer, Planer, Architekt und bauausführende Firmen waren am 12. Dezember in das altehrwürdige Gebäude gekommen, weil nach Abschluss der Sanierung die Sporthalle ganz offiziell übergeben wurde.