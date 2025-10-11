Beim ersten Tag der Wissenschaften in der Oschersleber Schule steht die Astronomie im Mittelpunkt. Ein mobiles Planetarium bringt den Jugendlichen den Weltraum näher.

Oschersleber Schüler erkunden das Weltall an einem ungewöhnlichen Ort

Im mobilen Planetarium geht die Sonne unter und Schüler der Puschkin-Schule in Oschersleben können in die Welt der Planeten und Sterne eintauchen.

Oschersleben. - Der Weltraum - unendliche Weiten. Bereits angepriesen in den 1960er-Jahren in der TV-Serie Raumschiff Enterprise, hatten die Schüler der Puschkin-Schule am Donnerstag die Gelegenheit genau in diesen einzutauchen.