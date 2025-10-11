Aktionstag in der Puschkin-Schule Oschersleber Schüler erkunden das Weltall an einem ungewöhnlichen Ort
Beim ersten Tag der Wissenschaften in der Oschersleber Schule steht die Astronomie im Mittelpunkt. Ein mobiles Planetarium bringt den Jugendlichen den Weltraum näher.
11.10.2025, 11:00
Oschersleben. - Der Weltraum - unendliche Weiten. Bereits angepriesen in den 1960er-Jahren in der TV-Serie Raumschiff Enterprise, hatten die Schüler der Puschkin-Schule am Donnerstag die Gelegenheit genau in diesen einzutauchen.