Oschersleber Schulkinder entdecken im Unterricht das Seilspringen

Eine besondere Sporteinheit fordert die Kinder an der St.-Martin-Grundschule in Oschersleben. Dabei geht es um eine altbekannte Technik.

Oschersleben - Dass Seilspringen nicht eintönig sein muss und viel Spaß bringen kann, haben die Schüler der Oschersleber St.-Martin-Grundschule kürzlich in einer besonderen Sportstunde erfahren. Die Schule nutzte die Möglichkeit, sich an einem Präventionsprojekt zu beteiligen, mit dem die Deutsche Herzstiftung den natürlichen Bewegungsdrang fördert. Der Name „Skipping Hearts“ bedeutet so viel wie „springende Herzen“.