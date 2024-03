Oschersleben ist weiter im Rennen um das MDR Jump Osterfeuer. Bei der Show sollen auch Musik-Stars wie Silly, Right Said Fred, Philipp Dittberner, und Loi auftreten. Der Wettkampf mit zwei weiteren Städten wird per Online-Voting bis zum 25. März entschieden.

Damit die Oster-Party in Oschersleben stattfinden kann, wird auch per Video zur Teilnahme an der Online-Abstimmung aufgerufen.

Oschersleben - Es sind beliebte Bands und bekannte Künstler wie das DJ-Duo Gestört aber Geil, Silly, Right Said Fred, der Musiker Philipp Dittberner und die Sängerin Loi, die bereits auf der Gästeliste stehen.

Diese und viele weitere Musikstars, könnten in Oschersleben schon bald für einen Abend sorgen, der in Erinnerung bleibt. Die Motorsport Arena hat sich gemeinsam mit der Stadt für das MDR Jump Osterfeuer beworben und will so die Party des Radiosenders am Sonnabend, 30. März 2024, in die Region holen.

Die Chance, dass das Event in der Bodestadt stattfinden kann, ist in dieser Woche größer geworden. Mit Plauen in Sachsen und Bad Langensalza in Thüringen befindet man sich nun bis zum kommenden Montag, 25. März 2024, 6 Uhr in der finalen Online-Abstimmung um die Bühnenshow.

Bühnenshow mit vielen Acts

Deshalb rufen kurz vor der Entscheidung unter anderem Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos), Landrat Martin Stichnoth (CDU) und Alexandra Werner aus der Motorsport-Arena weiter zur Teilnahme am Voting auf, das mehrmals auf der Internetseite des Radiosenders durchgeführt werden kann. „Es ist eine sehr schöne Show für Oschersleben mit Acts, die man hier sonst so nicht sehen würde. Ich denke, es ist eine Chance, dass man kostenlos mit der ganzen Familie zu Ostern ein richtiges Highlight hätte,“ betont Alexandra Werner. „Es wird höchste Zeit zum Abstimmen. Ein bisschen müssen wir noch aufholen“, ergänzt Benjamin Kanngießer mit Blick auf den aktuellen Zwischenstand.

Bekommt Oschersleben die meisten Stimmen, soll die Veranstaltung nach Angaben von Stadtsprecher René Döring in der Motorsport-Arena stattfinden. Zwar steht hinter dem Event bis zum 25. März 2024 noch ein Fragezeichen, erste Vorbereitungen für die mögliche Bühnenshow sind aber bereits schon im Hintergrund angelaufen. Um alles Notwendige zu besprechen, habe es etwa ein Treffen mit Vertretern von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und der Motorsport-Arena gegeben, heißt es aus dem Rathaus.