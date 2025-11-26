Die Gemeinde Völpke wählt am 1. Advent einen neuen Bürgermeister. Die Volksstimme stellt die Kandidaten vor. Laura Mühlenstedt (als Einzelbewerberin) möchte mit Vernunft zwischen alten Ideen und neuen Wegen punkten.

Pflegemutter möchte ins Amt - und verrät ihre Ideen, die kein Geld kosten

Völpke. - Ihres forschen Auftretens ist sich Laura Mühlenstedt vollkommen bewusst „Das will ich ja auch einbringen, da ich die Dinge im Leben immer mit Herz und Seele angehe“, sagt die 34-Jährige. Anecken gehöre dazu: „Das bleibt nicht aus, wenn man einerseits klar seine Meinung äußert und dazu steht und andererseits Ideen einbringt und auch mal neue Wege ausprobiert.“ So möchte Mühlenstedt auch als Bürgermeisterin der Gemeinde Völpke/Badeleben wirken, in der sie nun seit drei Jahren lebt. Ein Anspruch dabei: „Auch für die da sein, die wenig gesehen werden.“