In Klein Oschersleben im Landkreis Börde sind Diebe in ein Wohnhaus eingebrochen.

Klein Oschersleben (vs) l In Klein Oschersleben (Landkreis Börde) wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe eines Hauses ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude.

Aus dem Haus in Klein Oschersleben wurden eine Spielkonsole und Bargeld entwendet. Die unbekannten Täter handelten am Donnerstag, 9. Januar, in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.