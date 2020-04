In Oschersleben wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Oschersleben hat ein 19-Jähriger in einem Streit auf einen 21-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt.

Oschersleben (vs) l Am Donnerstag (2. April) gegen 8.40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in Oschersleben (Landkreis Börde) zu einer schweren Straftat gekommen ist. Eine Person soll dabei schwer verletzt worden sein.

Es bestätigte sich, dass zwei miteinander bekannte Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in einer Wohnung in Streit gerieten. Der 19-jährige Mann stach dabei mit einem Messer auf seinen 21-jährigen Bekannten ein und flüchtete dann. Durch die Messerstiche wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

In der Nähe des Tatortes konnte der Beschuldigte von der Polizei festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen dauern derzeit noch an.