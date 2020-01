In Kroppenstedt kam es zu einem Einbruch. Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa

In Kroppenstedt (Landkreis Börde) und in ein Gebäude auf dem Sportplatz eingebrochen. Unter anderem wurde Bier geklaut.

Kroppenstedt (vs) l In das Wirtschaftsgebäude auf dem Sportplatz Kroppenstedt im Landkreis Börde wurde eingebrochen. Die Täter hebelten in der Nacht vom 21. zum 22. Januar die Tür auf und entwendeten sieben Kisten Bier, mehrere Sixpacks Cola, einen Freischneider und einen Rasenmäher.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.