Diebe entwendeten in Oschersleben diverse Wurstwaren. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Diebe randalierten in der Nacht zu Dienstag in Oschersleben. Außerdem brachen sie in einer Fleischerei ein und stahlen dort Geld und Wurst.

Oschersleben (dpa) l In der Nacht zu Dienstag trieben randalierende Diebe in Oschersleben ihr Unwesen. Erst brachen sie in einen Fleischereiverkaufswagen ein und stahlen dort diverse Wurstwaren und die Tageseinnahmen aus der Kasse. Doch damit war der Raubzug noch nicht beendet: Die Diebe versuchten in die Dönerbude „Antalya Super Döner" und den Asia-Imbiss „Asia-Snack Son" einzubrechen. Dies misslang den Tätern allerdings. Nach dem gescheiterten Einbruch-Versuche besprühten die Täter die Imbissbunden mit Farbe. Der Sachschaden an allen drei Objekten beträgt ca. 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

