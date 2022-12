Richtkrone für Ausleber betreutes Wohnen

Jahrelang haben die Planungen für das Projekt „Altersgerechtes Wohnen“ in Ausleben gedauert. Die Bauarbeiter haben ordentlich Gas gegeben und so konnte bereits das Richtfest gefeiert werden.

Ausleben - An die ehemaligen Schrebergärten am Ortsrand von Ausleben erinnert heute nichts mehr. An der Schützenstraße haben seit August Baufahrzeuge und Bauarbeiter ganze Arbeit geleistet. Investor Tobias Krüger, Geschäftsführer der Alten- und Pflegeheim GmbH Dedeleben, ist im Juli die Baugenehmigung erteilt worden.