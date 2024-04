Peter Hartling war als Regionalbereichsbeamter über viele Jahre ein Ansprechpartner für die Oschersleber Bürger. Jetzt geht er in den Ruhestand. Einige Erlebnisse bleiben ihm in Erinnerung.

Ruhestand für Peter Hartling: Was den Oschersleber Regionalbereichsbeamten besonders bewegte

Nach rund zehn Jahren verabschiedet sich Peter Hartling als Oschersleber Regionalbereichsbeamter in den Ruhestand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Langsam gewöhne er sich daran, nicht mehr jeden Tag um 5 Uhr aufstehen zu müssen, um pünktlich um 6 Uhr zum Dienst zu erscheinen, meint Peter Hartling. Für den Polizisten brechen die letzten Tage als Regionalbereichsbeamter in Oschersleben an. Zum 1. Mai verabschiedet sich der 60-Jährige in den Ruhestand, nach insgesamt rund 40 Jahren im Polizeidienst.