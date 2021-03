In Oschersleben (Sachsen-Anhalt) fand eine Corona-Party statt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oschersleben (vs) l In Oschersleben (Landkreis Börde) musste die Polizei am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr eine Geburtstagsfeier auflösen.

Laut Polizeibericht hatten sich zehn Personen ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Einhaltung von Abstandsregeln im Weinkeller eines Wohnhauses in der Lindenstraße zu einer Feier getroffen.

Da sich kein Verantwortlicher für die Feier ermitteln ließ, wurde gegen alle zehn Personen im Alter von 23 bis 32 Jahren ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung eingeleitet.