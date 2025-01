Rainer Haseloff besucht die Puschkin-Gemeinschaftsschule in Oschersleben. Was bei der Stippvisite zur Sprache kam.

Oschersleben - In den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt ist Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) ein oft gesehener Gast. Nach eigener Aussage besuche er jede Woche ein bis zwei Bildungseinrichtungen. „Ich habe sie fast alle durch“, sagt er augenzwinkernd. Noch ist er allerdings nicht überall zu Gast gewesen. Deshalb stand am Mittwoch, 8. Januar 2025, ein Besuch in der Gemeinschaftsschule „A.S. Puschkin“ in Oschersleben auf dem Plan des Politikers.