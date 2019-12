Hunderte Besucher sind zum Adventsbasar der Ausleber Kindertagesstätte gekommen.

Ausleben l Auch wenn sich die Mädchen und Jungen der Ausleber Kindertagesstätte in ihrem Übergangsquartier im Rathaus recht gut eingelebt haben und die Gemeinde ihnen dort das Umfeld auch so angenehm wie möglich gestaltet, vermissen sie doch ihre angestammte Kita. Eher früher als später möchten sie in das Schloss Trautenburg im Ortsteil Ottleben zurückziehen. Das ja während Sanierungsarbeiten wegen Problemen mit der Statik für den Kitabetrieb gesperrt worden ist und nun noch umfangreicher saniert werden muss und soll, als ursprünglich geplant worden war.

1,9 Millionen Euro werden gebraucht

Das wird eine sehr teure Angelegenheit. 1,9 Millionen werden nach dem Stand der Dinge benötigt, die die Gemeinde Ausleben als Besitzer der Immobilie und die Verbandsgemeinde Westliche Börde als Betreiber der Kindertagesstätte gemeinsam tragen wollen. Entsprechende Beschlüsse haben der Ausleber Gemeinderat und der Verbandsgemeinderat bereits gefasst. Auch sind schon die ersten Sanierungsarbeiten ausgeschrieben worden.

Sehnsucht nach der alten Kita

Obwohl die in erster Linie von dieser Situation Betroffenen, also die gut 80 Mädchen und Jungen, mit dem Statik-Problem und auch mit den gehandelten Sanierungs-Summen nichts anfangen können, ist zumindest den älteren von ihnen schon klar, dass Geld benötigt wird, damit sie ihr Schloss wiederbekommen. Und um so schneller das Geld zur Verfügung steht, um so früher geht es zurück. Genau deshalb haben sich die Kita-Kinder im Vorfeld ihres gestrigen Adventsmarktes besonders angestrengt. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren Kita-Erzieherinnen haben sie beispielsweise gebastelt, gebacken und Gestecke gestaltet, was das Zeug hält.

Kaufen für den guten Zweck

Mit dem Ergebnis, dass gestern Abend auf diesem Basar jede Menge Weihnachtsdekorationen, unzählige Plätzchen und noch viele andere vorweihnachtliche Dinge mehr im Angebot waren. Die wurden auch von den zahlreichen Besuchern mit viel Begeisterung gekauft. Nicht zuletzt im Wissen, dass es ja für einen guten Zweck, also für die Sanierung der Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“, ist.

Spende hat symbolischen Charakter

Nun auch mit einer gewissen Spannung darauf wartet wird, wie viel Geld zusammengekommen ist. Wobei auf diese Information noch etwas gewartet werden muss und allen größeren Beteiligten klar ist, dass diese Spende bei der Bausumme von 1,9 Millionen Euro in erster Linie symbolischen Charakter hat.

Das genaue Ergebnis ist deshalb noch nicht bekannt, weil das eine oder andere gestern nicht verkaufte Stück noch in den nächsten Tagen in der Kita zum Verkauf angeboten wird. Wie Kita-Leiterin Kerstin Busse schließlich mitteilt, wird der Gesamterlös zu einer passenden Gelegenheit bekanntgemacht und übergeben.