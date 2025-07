Die Bushaltestellen in der Barleber Straße in Ebendorf sollen sicherer werden. Dafür wird in Höhe des Sportplatzes ein Fußgängerüberweg eingerichtet.

Ebendorf - In Höhe der zwei Bushaltestellen am Sportplatz in der Barleber Straße in Ebendorf wird dieser Tage gebaut. Arbeiter sind dabei, die nördlich der Fahrbahn gelegenen Borde des dortigen Fußweges abzusenken. Gegenüber wurde bereits eine sogenannte Personenaufstandsfläche, also ein kleiner Gehsteig, gebaut. Was hinter den Bauarbeiten steckt...