Sanierung im Rathaus von Gröningen kurz vor dem Abschluss

Gröningen. In der Gröninger Marktstraße reiht sich ein Fahrzeug an das andere. Die Handwerker unterschiedlichster Gewerke sind zum Endspurt angetreten, denn schon in der Woche vom 19. bis zum 24. April 2021 zieht die Verwaltung der Verbandsgemeinde Westliche Börde in ihr neues Domizil.

Der Endspurt trifft allerdings nur für die Handwerker zu, die unmittelbar im neuen Haus arbeiten. Die Mitarbeiter der Hornhäuser Firma HSM Ruhnke Bau hingegen haben ihre Arbeit erst kürzlich begonnen. Sie haben den Auftrag zur Gestaltung der Außenanlagen bekommen. Aktuell verlegen die Tiefbauer auf dem Areal einen Regenwasserkanal. Andererseits haben die fünf Mitarbeiter vor dem Gebäude die vorbereitenden Arbeiten für das Pflastern ausgeführt. Bis die Außenanlagen fertig gestaltet sind, kann der neue Verwaltungssitz nur über den Vordereingang betreten werden.

Die Gestaltung der Außenanlagen war eines der letzten Auftragslose, die im Zuge des Neubaus des Verwaltungssitzes der Verbandsgemeinde Westliche Börde vergeben worden sind. Schlussendlich können hier die ursprünglichen Pläne nicht in Gänze verwirklicht werden, musste bei der Gestaltung der Außenanlage noch mal kräftig gespart werden, summa summarum 100.000 Euro. Konkret bedeutet dies, dass es weniger Stellplätze gibt, die Zufahrtsstraße kostensparender gestaltet wird, die Bepflanzung bis 2022 warten muss. Es werden keine Bänke und auch kein Fahnenmast aufgestellt. Im Budget ist die Ladesäule für Elektrofahrzeuge weiterhin enthalten.

Im Innern des Neubaus herrscht hektisches Treiben, werden Lampen und die Alarmanlage installiert, kleben die Handwerker die letzten Fliesen an die Wände. Am Umzugstermin lässt sich nicht mehr rütteln. Im Notquartier der Verwaltung in der Grabenstraße 14 werden am Donnerstag, 15. April 2021, um 11 Uhr die Computer heruntergefahren und dann beginnt das große Packen der unzähligen Umzugskartons. Bis zum 23. April 2021 soll der Umzug abgeschlossen sein.

Die Verwaltung macht die Bürger darauf aufmerksam, dass zwischen dem 15. April 2021, 11 Uhr und dem 20. April 2021, 18 Uhr, die Verwaltung nicht per Mail erreichbar sein wird. Auch sind sämtliche interne und externe Dienste nicht verfügbar. Die Internetseite sei weiterhin erreichbar.

Die telefonische Erreichbarkeit könne teilweise gestört sein.