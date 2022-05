Schloss Trautenburg in Ausleben: Sanierung schwierig, Hausschwamm bereitet Probleme

Der Blick in das ausgebaute Dachgeschoss von Schloss Trautenburg ist ein Lichtblick angesichts der noch ausstehenden Sanierungsarbeiten eine Etage tiefer. In jedem Fall ist der Bewegungsraum schon erkennbar.

Der Ausbau des Dachgeschosses des Schlosses Trautenburg ist weitestgehend abgeschlossen. An der hinteren Wand ist das „Guckloch“ zu sehen.

Ausleben - 4. Novmeber 2021, 10 Uhr: Es ist Bauberatung im Sanierungsobjekt Schloss Trautenburg. Planer Robert Arlt, Bauamtsleiterin Ines Kühn, Auslebens Bürgermeister Dietmar Schmidt, Hauptauftragnehmer Gordon Adams starten ihre Runde zwischen dem 1. und 2. Obergeschoss. An diesem Vormittag sind auch die beiden Gemeindearbeiter Tino Krebs und Frank Dietrich dabei, aus gutem Grund. Sowie für sie die Arbeiten im grünen Bereich in der Gemeinde abgeschlossen sind, werden sie sich wieder einer heiklen Aufgabe im Schloss widmen müssen – Decken öffnen und herausreißen. Vorbehaltlich des letzten Urteils des Holzsachverständigen steht wohl fest: Alle Deckenbalken zwischen den Geschossen müssen raus. Auch hier hat der Schwamm ganz Arbeit geleistet. Um die Handwerker zu entlasten, übernehmen die Gemeindearbeiter das Herausreißen der Decken und Fußböden. Zudem müssen die Heizkörper abmontiert werden.

Der Blick auf das neu mit Schiefer eingedeckte Dach des Schlosses zeigt eine hohe Handwerkskunst. Aktuell verkleiden die Handwerker die nachträglich eingebauten Gauben. „Die Fensterlaibung bekommen eine Lärchendeckelschalung in Grau, passend zur Farbe des Daches. Das ist eine sehr umfassende Handarbeit. Wir haben verkannt, wie aufwendig diese Arbeiten sind“, erklärt Firmenchef Gordon Adams. Unterhalb der Gauben sind Kupferplatten verbaut. Sie werden genau wie die Dachrinnen im Verlauf der Jahre eine Patina bilden, die zum Charakter und zum Alter des Schlosses passen. Da es sich bei Schloss Trautenburg um ein denkmalgeschütztes Objekt handelt, war der Einbau der Kupferplatten auch eine Forderung des Denkmalschutzes.

Zum Glück gesellen sich zu den arbeitsintensiven Leistungen am Dach und im Gebäude keine Materialsorgen. „Wir haben ein eigenes Sägewerk samt Trocknungskammer, so dass wir immer genügend Bauholz zur Verfügung hatten. Kupfer und Schiefer sind rechtzeitig bestellt und auch geliefert worden“, erklärt Gordon Adams.

Insgesamt elf Gauben wurden nachträglich eingebaut. Sie bringen neben den „Bullaugen“ Licht in das inzwischen ausgebaute Dachgeschoss. Dort entstanden für die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ ein Bewegungsraum und eine Bibliothek. Um den Kindern den Blick auf ihr altehrwürdiges Schloss zu schärfen, wird hier oben im Dachgeschoss sozusagen ein „Guckloch“ in die Baugeschichte eingebaut. Die Kindergartenkinder können so auf das alte Gemäuer und Balken, die ansonsten hinter der Verschalung verschwunden sind, schauen.

Wenn am 13. November von 10 bis 12 Uhr zu einem Baustellenrundgang eingeladen wird, können sich die Besucher davon überzeugen, was für eine besondere Kindertagesstätte hier im Entstehen ist. Andererseits müssen die Bauarbeiter bis zum 30. Juni 2022 ordentlich Gas geben, damit die Mädchen und Jungen mit samt ihren Erziehern zu diesem Termin die dann fertig sanierte Kindereinrichtung bezogen haben. So schreibt es der Fördermittelbescheid vor,

Die Verkleidung der Dachgauben mit Lärchenholz ist echte Handarbeit und mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Foto: Yvonne Heyer