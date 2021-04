Schornsteinbrand löst Alarm in Schermcke aus

Schermcke l In Schermcke hat sich am Donnerstagabend ein Schornsteinbrand ereignet. Um 22.35 Uhr wurden deshalb die Feuerwehren aus Schermcke, Ampfurth und Oschersleben alarmiert. Wie Andreas Ehrhardt als Pressesprecher der Oschersleber Wehren berichtet, waren beim Eintreffen deutlich Flammen und Funkenflug am Schornstein zu sehen.

„Über die Rettungsleitstelle wurde ein Schornsteinfeger angefordert. Eine Löschwasserversorgung wurde aufgebaut“, informiert der Pressesprecher. Mithilfe der Drehleiter habe der Schornsteinfeger den Kamin erreichen und reinigen können. Die Glut sei entfernt und draußen gelöscht worden. „Gegen Mitternacht konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand“, so Andreas Ehrhardt.