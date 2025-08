Stahnsdorf/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der FSV Budissa Bautzen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

In Minute 17 schoss Leon Hellwig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FSV Budissa Bautzen musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Doch die Bautzener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Steve Schröder erzielt.

33. Minute RSV Eintracht 1949 auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Saheed Mustapha/RSV (48 und 59.), gefolgt von Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) in Minute 66. Spielstand 3:2 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luca Krüsemann wurde für Till Plumpe eingesetzt und Henry Lehmann für Dominik Kruska. Auf der Gastseite räumten David Rohlik für Norman Kloß und Tim Cellarius für Oscar Haustein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 84. Minute musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der RSV Eintracht 1949 musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Krüsemann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Brandenburger gesichert. Der RSV Eintracht 1949 rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FSV Budissa Bautzen

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Ekalle, Kruska (67. Lehmann), Fron, Koschembahr, Steinborn (75. Aydin), Plumpe (67. Krüsemann), Göth, Samson, Mustapha, Hellwig (87. Sommer)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Hentsch (65. Rohlik), Rohlik (77. Kloß), Schröder, Hennig, Cellarius (84. Haustein), Gerhardi, Noack, Müller, Zech

Tore: 1:0 Leon Hellwig (17.), 1:1 Steve Schröder (33.), 2:1 Saheed Mustapha (48.), 3:1 Saheed Mustapha (59.), 3:2 Jannik Käppler (66.), 4:2 Luca Krüsemann (85.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Philipp Gentsch; Zuschauer: 97