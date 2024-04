Oschersleben - Unter dem Motto „Meerzeit – Zeit am Meer“ ist im Gymnasium Oschersleben eine Ausstellung eröffnet worden. Sie besteht aus mehreren Kunstwerken zum Thema, die Schüler der Sekundarstufe I und der Oberstufe in den vergangenen Monaten im Unterricht geschaffen haben. Darunter befinden sich neben Bildern auch Plakate und Arbeiten aus Draht. Rund ein Jahr werden sie nun in der Wandelhalle und in den Fluren des Lehrgebäudes I in der Lindenstraße 2 zu sehen sein.

Die Werke entstanden in den vergangenen Monaten im Kunstunterricht des Gymnasiums Oschersleben. Foto: Gymnasium Oschersleben

Schulchor begleitet Ausstellungseröffnung in Oschersleben

Zur Vernissage kamen nach Angaben des Gymnasiums viele Besucher. Die Ausstellungseröffnung wurde vom Schulchor musikalisch begleitet. Die Ausstellung „Meerzeit – Zeit am Meer“ löst die Kunstwerke der Schüler zum Thema „Blau“ ab, die in den vergangenen Monaten vor Ort zu sehen gewesen sind. Dabei handelte es sich um eine Auswahl von über 50 Malereien, grafischen Elementen und Tonarbeiten.