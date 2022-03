Schulleiter in Gröningen: In Corona-Zeiten wird der Schulalltag zum Drahtseilakt

Testen, testen nochmals testen. So beginnt jeder Schultag auch auf dem Börde-Campus in Gröningen. Der Umgang mit der Pandemie ist für Thomas Scholz oft nur schwer nachvollziehbar.

In der Corona-Pandemie sind täglich neue Herausforderungen auch am Börde Campus zu meistern.

Gröningen - Das Land Sachsen-Anhalt hat die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt. „Die Mitteilung des Landes ist für die meist ohnehin verunsicherten Eltern irreführend und bringt uns täglich in Erklärungsnöte. Wir hier vor Ort müssen klar kommunizieren: Das Aussetzen der Präsenzpflicht bedeutet nicht, dass die Eltern ihre Kinder einfach zu Hause lassen können. Es müssen handfeste Gründe vorliegen wie Vorerkrankungen im Umfeld der Familie. Die Gefahr, dass Schüler ihre Angehörigen anstecken, müsse ausgeschlossen werden“, erklärt Thomas Scholz, Leiter des Börde-Campus von Rahn Education in Gröningen. Er fühlt sich mitunter ratlos.