An ihrem letzten Schultag zog es die Viertklässler noch einmal zum „Forschen“ an die Bode.

Gröningen - Die Mädchen und Jungen der 4. Klasse der Grundschule Gröningen waren vor zwei Jahren eine der ersten Klassen, die das Grüne Klassenzimmer auf dem Campingplatz direkt an der Bode besuchten. Nun, zwei Jahre später, sind die 17 Kinder gemeinsam mit Klassenlehrerin Simone Hoppe noch einmal hierher gekommen, um ihren letzten Schultag an der Bode zu verbringen.

Mit Becherlupe und Köcher ausgerüstet, gingen sie auf Entdeckungstour. „Sie wollen forschen“, haben mir die Schüler erzählt. Immer wieder kommen die 16 Mädchen und Jungen angelaufen, um das zu präsentieren, was sie im Köcher oder in der Becherlupe beobachten können. In erster Linie waren es kleine Frösche. Sie wurden allesamt wieder in die Natur entlassen.

Simone Hoppe, Klassenlehrerin und Schulleiterin, blickt zurück: „Der Jahrgang, der nun die Grundschule verlässt, ist jener, dem Corona am meisten zugesetzt hat. Das hatte nicht nur Auswirkungen auf das Lernen. Die Klasse hatte es schwer, zusammenzuwachsen. Erst kürzlich, als wir zur Klassenfahrt in Schierke waren, hat man gespürt, dass nun doch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist. Aber nun gehen wir wieder auseinander. Trotz aller Widrigkeiten haben wir doch noch einen guten Abschluss hinbekommen.“

Beim Forschungstag im Grünen Klassenzimmer an der Bode bekam Simone Hoppe Hilfe von Katja Brandt, Stephanie Bertram und Stefanie Laue. „Stefanie Laue, die über die ABS Drömling in der Schule arbeitet, ist uns eine große Hilfe. Aber es ist auch an der Zeit, den Eltern zu danken, die ebenso viel mitgeholfen haben“, sagt die Schulleiterin.

Am letzten Schultag wurden an der Gröninger Grundschule der Vorlesewettbewerb und der Papierwettbewerb ausgewertet. „Unsere Papiersammlung war sehr erfolgreich. Die besten Sammler jeder Klasse wurden geehrt“, so Simone Hoppe.

Die besten Sammler der Schule insgesamt sind mit 1376,5 Kilogramm Nina Tauer aus der Klasse 1, Lia Wittekopf mit 1015 Kilogramm aus der Klasse 3 und Tom Sasse mit 671,5 Kilogramm, ebenso aus der 1. Klasse. Insgesamt wurden rund 11400 Kilogramm Papier und Schrott gesammelt. Der Erlös von ca. 1900 Euro wird im kommenden Schuljahr für gemeinsame schulische Unternehmungen verwendet.

Sie gehörten vor zwei Jahren zu den ersten Schülern, die das Grüne Klassenzimmer nutzten. Nun kamen sie noch einmal zurück. Foto: Yvonne Heyer

Den Lesewettbewerb gewann Lina Tschirwitz aus der Klasse 3. Sie wird die Gröninger Grundschule zu Beginn des neuen Schuljahres beim Regionalausscheid in Wanzleben vertreten.

Auch in den Klassen 1, 2 und 4 wurden die besten Vorleser ermittelt.