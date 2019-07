Letzte Arbeiten an der Außenanlage vor der neuen Betreuungseinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes in Osterweddingen stehen noch an, im Herbst wird es einen Tag der offenen Tür geben. Foto: Udo Mechenich

Das DRk baut in Osterweddingen ein Seniorenheim. Am Montag, 12. August, wird es in Betrieb genommen.

Osterweddingen l Auf vier Standbeinen ruht das neue Zentrum „Sülzetal“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Osterweddingen in der Mittelstraße: Kurzzeitpflege, Tagespflege, Wohnen in Gemeinschaft und die Begegnungsstätte.

„Gerade bei der Kurzzeitpflege ist die Nachfrage riesig“, erklärt die DRK-Abteilungsleiterin Pflege, Birgit Staats. Dieses Angebot richte sich an alle Patienten, die nach einem Aufenthalt in einem Krankenhaus noch nicht wieder so richtig fit sind für den eigenen, häuslichen Bereich. „Diese Betreuung kann dann bis zu vier Wochen dauern. So wird eine weitere stationäre Pflege im Krankenhaus vermieden.“

Betreuung beantragen

Auch Angehörige können die Kurzzeitpflege für Pflegepatienten, die sie selbst betreuen, beantragen, erklärt die Einrichtungsleiterin des neuen DRK-Zentrums „Sülzetal“ Daniela Fliegner. „Dies kann beispielsweise im Fall einer Urlaubspflege erfolgen.“ Solch eine Betreuung könne bei der Krankenkasse beantragt werden und bis zu acht Wochen dauern. Das neue Zentrum biete im Bereich der Kurzzeitpflege 13 Plätze an.

Die Tagespflege ist ein ergänzendes Versorgungsangebot. Mit ihr will das DRK die soziale Isolation von Pflegebedürftigen verhindern, um pflegende Angehörige zu entlasten. „Hier lautet unser Leitspruch: ,Am Tage betreut, abends zu Haus‘“, betont Staats. Bei Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung sei eine volle oder teilweise Kostenübernahme möglich. Die Leistungsdauer sei nicht begrenzt.

Über die Möglichkeit des „Wohnens in der Gemeinschaft“ freut sich besonders die Assistentin der Abteilungsleitung Pflege, Kirstin Scharkowski. „Das wird sehr gerne von den Senioren in Anspruch genommen. Es ist wichtig, dass ältere Menschen so Kontakt halten können. Eine Vereinsamung wird so vermieden. So können sie sich gemeinsam aktiv halten. Wir machen ihnen dazu selbstverständlich auch eine Reihe an Angeboten.“ Für Menschen mit einer Behinderung sei dies eine Alternative zum Pflegeheim. Alle Wohnungen seien mit dem Fahrstuhl erreichbar. Voraussetzung sei eine Einstufung in Pflegegrad zwei.

Treffpunkt der Generationen

Die vierte Säule des neuen Zentrums ist die Begegnungsstätte. „Hier soll ein Treffpunkt für alle Generationen entstehen“, betont Scharkowski, „insbesondere Senioren finden hier einen Ort für Freizeitgestaltung, Kultur, Kommunikation und Gesundheitsvorsorge.“

Zu den Angeboten im DRK-Zentrum in Osterweddingen gehören Gymnastikkurse und Gesprächskreise, Unterstützung im Alltag und Kreativprogramme, Spielen- und Themenachmittage. „Wir haben hier auch anliegend eine kleine Küche, sodass auch private Feierlichkeiten möglich sind“, bietet Scharkowski an.

Margitta Falkenberg, die sich ehrenamtlich um DRK-Angebote in Osterweddingen kümmert, ist begeistert von den neuen Möglichkeiten. „Oft musste ich nach Räumen suchen, um meine Kurse und Runden durchzuführen. In Zukunft werde ich nun eine Zentrale für meine Angebote an die Senioren haben, auf die ich grundsätzlich immer zurück greifen kann. Und jeder weiß dann auch, wo es stattfinden wird.“ Jetzt habe sie eine feste Bleibe. Hier könne sie mit ihren Offerten Fuß fassen.

Neue Anlaufstelle

Ähnlich auch die Beurteilung der DRK-Einrichtungsleiterin aus Langenweddingen, Jutta Spurek: „Mit der Eröffnung der neuen Anlaufstelle in Osterweddingen entsteht für das gesamte Sülzetal ein tolles Angebot – gerade für die Senioren hier bei uns in der gesamten Gemeinde. Dank des vielfältigen Spektrums der Angebote in diesem Rot-Kreuz-Zentrum können hier Senioren eine neue Heimat finden. Es gibt die notwendige Versorgungen bis hin zur Integration ins Leben insgesamt.“

„Mit seinem neuen Zentrum deckt das DRK einen Bedarf an Betreuung, der künftig immer wichtiger wird. Es freut mich, dass das DRK hierfür das Sülzetal, und hier speziell Osterweddingen, ausgesucht hat. Wer künftig solche Leistungen in Anspruch nimmt, muss nicht mehr weit fahren, sondern hat das Know-how direkt vor der Haustür“, urteilt der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD).

Osterweddingen werde damit als Standort einen zusätzlichen Pluspunkt bekommen, meint Bürgermeister Methner. Das nicht nur für Senioren sondern für die gesamte Gesellschaft. Außerdem entstünden attraktive Arbeitsplätze.