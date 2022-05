So soll der Campingplatz an der Bode bei Gröningen noch attraktiver werden.

Gröningen - Gemächlich fließt die Bode in ihrem Bett dahin. Auf dem Gröninger Campingplatz direkt am Ufer herrscht Ruhe vor dem Sturm. Doch Campingplatzbetreiber und Bootsverleiher Hans-Peter Lemgau ist an den Wochenenden schon gut gebucht. Für die Hauptsaison ist er bestens gerüstet.

Die Ruhe auf dem Platz wird an diesem Morgen nur vom Rasenmäher auf dem Areal der Dauercamper „gestört“. Campingplatzbetreiber Hans-Peter Lemgau hat die Zahl der Dauercampingplätze in den vergangenen zwei Jahren erhöht. Was auch eine Folge von Corona ist. „Für die Plätze muss ich keine Werbung machen, es spricht sich einfach herum. Die Leute passen gut zusammen und fühlen sich hier wohl“, berichtet Hans-Peter Lemgau. Er hat sich weit über Gröningens Grenzen hinaus einen Namen als Bootsverleiher gemacht. Hierher kommen Familien, starten Vereine und Firmen gemeinsame Ausflüge.

Das Gros der Wassertouristen startet seine Touren in Wegeleben. Die geübteren Wassersportler lassen sich in Rodersdorf oder Ditfurt in die Bode setzen. „Die Tour ab Wegeleben ist mit zwei Stunden bis nach Gröningen auch für Ungeübte, für Anfänger, bestens geeignet. Sie paddeln mit dem Strom, müssen nicht für ein Wehr den Fluss verlassen. Vor allem schwärmen sie von der sehr schönen Natur rechts und links der Ufer. Natürlich bekommen alle Wassertouristen vor dem Start eine genaue Einweisung und Streckenbeschreibung“, erzählt der Gröninger. Den Einstieg in die Bode ab Ditfurt empfiehlt er als Tagesausflug, vormittags wird gestartet, am späten Nachmittag ist Ankunft in Gröningen. Viele Ausflügler machen unterwegs Rast für ein Picknick. „Von dieser Strecke schwärmen viele wegen des Urwaldcharakters“, weiß Hans-Peter Lemgau. Etliche Wassertouristen legen am Gröninger Bodestrand einen Zwischenstopp ein. Sie genießen die Zeit am Lagerfeuer, können grillen und übernachten. Am nächsten Tag geht es auf der Bode weiter.

Die Wintermonate hat Hans-Peter Lemgau genutzt, um die Paddelboote wieder flott zu machen. Der niedrige Wasserstand sorgt dafür, dass die Boote oft Bodenberührung haben und sich schneller abnutzen. Etliche neue Kajaks habe er angeschafft, die liegen aktuell sehr im Trend und werden gut nachgefragt. Natürlich darf ein Stand-up-Paddel nicht fehlen. Ganz neu sind auch die Mecklenburger Wasserschuhe.

Gerade sind die Fundamente für die Outdoor-Tennisplatten getrocknet. Auch sie bereichern künftig den Campingplatz.

Hier befindet sich im Übrigen auch das Grüne Klassenzimmer, welches gemeinsam mit der IG Bode-Lachs geschaffen wurde. Schritt für Schritt wurde es ausgestaltet und mit Anschauungsmaterialien zum Thema Natur und Umwelt, Fauna und Flora an der Bode versehen. Etliche Schulklassen haben hier schon Unterrichtsstunden verbracht.

Die Idylle an der Bode wissen auch Brautpaare zu schätzen. Bislang war allerdings das offizielle Heiraten direkt vor Ort nicht möglich. Brautpaare haben sich also offiziell in einem Standesamt zusammenschreiben lassen und kamen für eine freie Trauung an den Bodestrand. Um es offiziell zu machen, muss eine Freifläche auf dem Campingplatz als Trauort des Standesamtes gewidmet werden. Dann können Open-Air-Trauungen angeboten werden. Im Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderates wurde bereits darüber diskutiert und befürwortet. Nun muss nur noch der Verbandsgemeinderat zustimmen und dann können im nächsten Jahr die ersten Brautpaare am Bodestrand Ja sagen. Die Ausgestaltung des Areals würde eine Firma übernehmen. Für das Jahr 2023 sei geplant, in Abstimmung mit Hans-Peter Lemgau zunächst einen konkreten Termin für die Open-Air-Trauungen festzulegen. Dieser werde frühzeitig bekanntgegeben.

Für die Durchführung von Open-Air-Trauungen und die Festlegung des Trauortes ist eine Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates erforderlich.