In der Bodestadt werden zahlreiche soziale und wirtschaftliche Projekte, sowie Bauvorhaben durch die Europäische Union finanziert. Warum das so wichtig ist und wer alles davon profitiert.

So viel EU steckt in Oschersleben

Oschersleben - Für viele ist die EU weit weg und wirkt, als hätten die Politiker in Brüssel, Straßburg und Luxemburg wenig mit dem täglichen Leben zu tun. Doch der Eindruck trügt, denn die EU steckt viel Geld in regionale Projekte, etwa in Oschersleben. Ohne dieses Geld wäre einiges in der Bodestadt anders – sei es die Wirtschaft, der Gesundheitssektor oder sogar die Abwasseraufbereitung.