Die Sonne lacht und bei steigenden Temperaturen bekommen die Menschen Lust auf eine Kugel Eis. Was kostet die aber in den Regionen Wanzleben und Oschersleben?

So viel kostet das Eis in Wanzleben und Oschersleben

Heidi (von links), Elisabeth und Frieda sind mit ihren Großeltern unterwegs und lassen sich das Eis vom Café Trieb am Markt in Wanzleben schmecken.

Wanzleben/Oschersleben - Echtes hausgemachtes Eis gibt es in der Region gleich an etlichen vielen Orten – vornehmlich in den Städten Oschersleben und Wanzleben.