So war das Oldtimer-Treffen in Peseckendorf

Veranstaltung in Oschersleben

Valentin Pilz (links) aus Schleibnitz besucht das Oldtimertreffen in Peseckendorf mit seinem 85 Jahre alten Traktor.

Peseckendorf - Bereits das dritte Jahr in Folge ist Peseckendorf zu einem Treffpunkt für Fans historischer Fahrzeuge geworden. Bei der zweitägigen Veranstaltung auf dem Sportplatz, die von den Oldtimerfreunden Pumpenfabrik Oschersleben um Robert Drosihn organisiert wurde, stand für die Besucher einiges auf dem Programm.

Traktoren, Zweiräder und Autos verschiedener Epochen

Neben einem Autoteilemarkt gab es auch Holzkunst und Korbwaren zu sehen, die Kinder hatten derweil ihren Spaß an einer Los- und Schießbude sowie in einer Hüpfburg. Bei den meisten Besuchern sind aber wahrscheinlich die nach Angaben der Veranstalter rund 300 historischen Fahrzeuge im Mittelpunkt gestanden. Die Oldtimer seien vor Ort bis auf den letzten Stellplatz gefüllt gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Oldtimerfreunde Pumpenfabrik Oscherslebe. Demnach gab es vom alten Mähdrescher bis zum antiken Feuerwehrfahrzeug sowie Traktoren, Zweiräder und Autos verschiedener Epochen zu sehen.

Zur Mittagszeit sorgten die Wulferstedter Jagdhornbläser für musikalische Unterhaltung. Bei frühlingshaften Temperaturen konnte sich außerdem am Grill, Gulaschkanone, Eiswagen und Kuchenbuffet gestärkt werden. Der Organisator Robert Drosihn dankt abschließend allen Unterstützern, die zum Gelingen des Treffens beigetragen haben.