Oschersleben - Während es am Sonnabendvormittag noch regnerisch gewesen ist, gewann am Mittag die Sonne die Oberhand – pünktlich zum Start des diesjährigen Stiftungsfest der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung am vergangenen Wochenende.

Und so strömten zahlreiche Besucher aus Oschersleben und der Region auf das Wohnstättengelände in der Hermann-Krebs-Straße. Schon der geschmückte Eingang ließ keinen Zweifel, unter welchem Thema die Veranstaltung stand. Zum mittlerweile 40. Stiftungsfest ging es mit dem Thema „Liebe ist …“ nach eigenen Angaben um nichts geringeres als „das größte Gefühl der Welt“.

Und so konnten sich die Besucher an einem Stand auch an einem großen Bild zum Thema beteiligen, welches die Jahreslosung der Oschersleber Einrichtung für Menschen mit Behinderung zierte: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“. Das fertige Bild finde danach einen schönen Platz auf dem Gelände der Stiftung, versprach eine Mitarbeiterin.

Mitgemacht hat unter anderem Karin Henkel aus Oschersleben. Sie komme regelmäßig und gerne zum Stiftungsfest, erzählt sie, nachdem sie einige Herzen ausgemalt hat. Dass sich ein Besuch der Veranstaltung lohne, habe für sie drei Gründe. „Man kommt mit den Menschen vor Ort in Kontakt, es gibt gutes Essen und man tut etwas Gutes“, denn man habe die Möglichkeit zu spenden, schildert Henkel.

Das stiftungseigene Ensemble „Comedia (Cl)Gaudius“ bei der Aufführung ihres diesjährigen Theaterstücks in Oschersleben. Foto: Jan Dahms

Gelände der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung wird Flaniermeile

Mit der Musik der Blaskapelle „Olsenbande“ aus Altenweddingen flanierten die Besucher zu den Mitmach- und Angebotsständen. So konnten beispielsweise Unikate aus der stiftungseigenen Töpferei und der Holzwerkstatt erworben und am Glücksrad der ein oder andere Preis gewonnen werden. Kinder konnten sich zudem unter anderem beim Dosenwerfen und Entenangeln ausprobieren.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Theateraufführung des stiftungseigenen Ensembles „Comedia (Cl)Gaudius. Die Darstellerinnen und Darsteller lieferten dem Publikum darin erstaunlich vielfältige Antworten auf die Frage: „Liebe! … Was ist das schon?“, das gleichzeitig Titel der Aufführung gewesen ist. Seit Anfang März wurde demnach für das Bühnenstück geprobt und an den passenden Kostümen und Requisiten getüftelt.

„Wir spielen eine eigene Geschichte, die sich mit Inspirationen aus vier anderen und den Ideen der Theatergruppe mischt“, erklärte Petra Höfner, die das Ensemble gemeinsam mit Ute Illig betreut und kreativ anleitet, im Vorfeld der Veranstaltung. Unter anderem mit Livemusik des Duos „SziborQuerido“ wurde das diesjährige Stiftungsfest erst am späten Abend beendet.