Bürgermeisterwahl in Völpke So will eine Badeleberin ihre Herzensorte lebenswert erhalten
Vier Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Völpke. Gewählt wird am 30. November. Die Volksstimme stellt sie vor, hier: Peggy Hoffmann (Wählergemeinschaft Völpke/Badeleben). Das unterscheidet die Optikerin von den anderen.
26.11.2025, 18:00
Völpke/Badeleben. - „Von hier“, lautet der erste Teil ihres Wahlkampfslogans – und es ist ein Trumpf, den Peggy Hoffmann in dieser Hinsicht allein für sich beanspruchen kann. Denn tatsächlich ist die 47-Jährige unter den vier Amtsbewerbern die einzige, die man als „Ureinwohnerin“ der Gemeinde Völpke/Badeleben bezeichnen kann. Das trägt sie auch selbstbewusst nach außen: „Ich denke, die meisten hier kennen mich, und ich kenne das Dorf, bin hier aufgewachsen und verwurzelt.“