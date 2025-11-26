weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Vier Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Völpke. Gewählt wird am 30. November. Die Volksstimme stellt sie vor, hier: Peggy Hoffmann (Wählergemeinschaft Völpke/Badeleben). Das unterscheidet die Optikerin von den anderen.

Von Ronny Schoof 26.11.2025, 18:00
Peggy Hoffmann will als Bürgermeisterin für Kontaktpflege und Bürgernähe einstehen.
Peggy Hoffmann will als Bürgermeisterin für Kontaktpflege und Bürgernähe einstehen. Foto: Ronny Schoof

Völpke/Badeleben. - „Von hier“, lautet der erste Teil ihres Wahlkampfslogans – und es ist ein Trumpf, den Peggy Hoffmann in dieser Hinsicht allein für sich beanspruchen kann. Denn tatsächlich ist die 47-Jährige unter den vier Amtsbewerbern die einzige, die man als „Ureinwohnerin“ der Gemeinde Völpke/Badeleben bezeichnen kann. Das trägt sie auch selbstbewusst nach außen: „Ich denke, die meisten hier kennen mich, und ich kenne das Dorf, bin hier aufgewachsen und verwurzelt.“