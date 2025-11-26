Die Gemeinde Völpke wählt am 30. November einen neuen Bürgermeister. Volksstimme stellt sie der Reihe nach vor, heute: Thomas Scholze (als Einzelkandidat). Der Soldat und Familienvater verrät, was ihn von der Bundeswehr zum Bürgermeister motiviert.

Thomas Scholze leger in zivil. Bekannt, so meint er, ist der den Völpkern ansonsten eher in Bundeswehruniform oder mit Hut und Kinderwagen beim ausgedehnten Spaziergang.

Völpke. - Er war der schnellste in der Bewerbungsphase und ist im laufenden Wahlkampf der wohl stillste der vier Völpker Bürgermeisterkandidaten. Thomas Scholze vermeidet den lauten Ton, strahlt auch im Volksstimme-Gespräch eine lockere Ruhe aus, die Mimik von einem steten Lächeln dominiert.