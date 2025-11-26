Bürgermeisterwahl in Völpke Soldat will Völpke nicht mit Haudrauf-Taktik überrumpeln
Die Gemeinde Völpke wählt am 30. November einen neuen Bürgermeister. Volksstimme stellt sie der Reihe nach vor, heute: Thomas Scholze (als Einzelkandidat). Der Soldat und Familienvater verrät, was ihn von der Bundeswehr zum Bürgermeister motiviert.
26.11.2025, 18:00
Völpke. - Er war der schnellste in der Bewerbungsphase und ist im laufenden Wahlkampf der wohl stillste der vier Völpker Bürgermeisterkandidaten. Thomas Scholze vermeidet den lauten Ton, strahlt auch im Volksstimme-Gespräch eine lockere Ruhe aus, die Mimik von einem steten Lächeln dominiert.