Der Förderverein der Wulferstedter Feuerwehr hat mit einer Spendenaktion Art fast 2.400 Euro gesammelt.

Wulferstedt l Als ihr Andreas Dippe gemeinsam mit seinen Mitstreitern die Spendenbox überreicht, ist Katja Bugiel mächtig gerührt. Erst nach einer kleinen Pause gelingt es ihr, zu antworten. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Habt vielen vielen Dank“, sagt sie schließlich und drückt ihre beiden Töchter. Die vierjährige Martha, die sie auf dem Arm trägt und deren große Schwester Aurelia, die sich angekuschelt hat.

Es ist vor allem der Förderverein der Wulferstedter Feuerwehr, der sich auf dem Hof des Vereinsmitgliedes Andreas Peters versammelt hat, um die Spende zu übergeben. Auf jenem Hof also, auf dem auch jüngst die Hilfsaktion stattgefunden hat, bei der das Geld, also ganz genau 2.362,42 Euro zusammengekommen sind.

Von Geburt an krank

Hintergrund des Ganzen sind die Tatsachen, dass Katja Bugiels Tochter Martha von Geburt an sehr schwer krank, zudem ihr Ehemann im Vorjahr gestorben und damit alles noch mal viel schwerer für sie geworden ist.

Nicht zuletzt fällt es ihr nun schwerer, zusätzliche Therapien beziehungsweise Zuschüsse für Therapien für ihre Tochter zu finanzieren, obwohl sie trotz aller Belastungen nach wie vor berufstätig ist. Und weil der verstorbene Ehemann Mitglied der Wulferstedter Feuerwehr war, wollte der Förderverein seiner Witwe und deren Kindern unbedingt helfen. So kam die Idee, ein „Zwetschenkuken-Eten“ zu veranstalten und den Erlös Katja Bugiel zur Verfügung zu stellen. Und da sich Andreas Peters Ende vergangenen Jahres einen großen Freiluft-Backofen zugelegt hatte und er außerdem mit dem verstorbenen Ehemann bei den Jagdhornbläsern war, stand schnell fest, dass diese Veranstaltung auf seinem Hof stattfindet.

Mehr als 300 Gäste

Auf den dann von 11 Uhr an 300 und mehr Gäste gekommen waren, um sich die von Kuchenfachmann Reiner Bock vorbereiteten gut 20 Groß-Bleche Zwetschkenkuken und noch etliche andere kulinarische Angebote schmecken zu lassen. „Eigentlich sollte ja am Nachmittag Schluss sein, aber aufgrund der großen Resonanz hat die Veranstaltung bis in den Abend hinein gedauert“, so Feuerwehr-Fördervereinsvorsitzender Andreas Dippe, der allen Gästen und allen anderen Beteiligten dankt und nicht ausschließt, dass diese Veranstaltung eines Tages wiederholt wird. „Diese Aktion hat wieder einmal gezeigt, dass die Wulferstedter zusammenhalten, wenn es erforderlich ist“, so Andreas Dippe.