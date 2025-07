Stadt Oschersleben will Altkleidercontainer entfernen

Die Altkleidercontainer auf dem Freibad-Parkplatz in der Breitscheidstraße in Oschersleben sind bereits vor ein paar Tagen entfernt worden.

Oschersleben/vs/jd - Auf dem Freibad-Parkplatz in der Breitscheidstraße ist es bereits passiert: Dort standen bis vor wenigen Tagen Altkleidercontainer. Wie Anwohner berichten, seien diese seit Anfang dieser Woche verschwunden.

Zu hohes Müllaufkommen in Oschersleben: Jetzt sind die Altkleidercontainer weg

Dieses Vorgehen wird wohl kein Einzelfall bleiben, wie aus gestern veröffentlichten Mitteilung der Verwaltung hervorgeht. Darin heißt es: „Aufgrund des hohen Müllaufkommens an den öffentlichen Textilsammelcontainern werden diese künftig entfernt.“

Unter Beachtung der Getrenntsammelpflicht könne gut erhaltene Kleidung weiterhin an den Textilsammelcontainern bei der Kleinannahmestelle, Am Pappelwald 7, abgegeben werden. Stark verschmutzte oder beschädigte Kleidung gehören demnach in die Restmülltonne. Container von privaten Anbietern seien von der Maßnahme nicht betroffen.