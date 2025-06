Stadtrat in Oschersleben trifft sich wieder öfter

Oschersleben - Nach monatelangem Streit zwischen den Stadträten und der Verwaltung in der Frage, wie oft sich der Oschersleber Stadtrat in Zukunft treffen soll, wurde sich jetzt auf eine Lösung geeinigt. Während der jüngsten Gremiumssitzung in der vergangenen Woche wurde eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates Oschersleben mehrheitlich beschlossen.