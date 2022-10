Erinnerungsmal Stolperschwelle am Hötensleber Rathaus eingelassen

Am Eingang des Hötensleber Rathauses befindet sich nun eine so genannte Stolperschwelle. Sie stellt ein Erinnerungsmal für Zwangsarbeiterschaft in der Gemeinde während des NS-Regimes dar – und war als solches im Ort nicht unumstritten.