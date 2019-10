Seit einem halben Jahr ist die Ortsumfahrung in Großalsleben eine Baustelle. Inzwischen ist das Straßenbett zum größten Teil geschlossen.

Yvonne Heyer ist in der Repräsentanz Oschersleben tätig. yvonne.heyer@volksstimme.de ›

Großalsleben l Bereits seit dem Frühjahr ist die Ortsdurchfahrt von Großalsleben eine Baustelle. Als die Straße Grudenberg/Am Anger und schließlich auch im Mühlenberg aufgerissen wurde, dann zu allererst, um neue Trinkwasserleitungen zu verlegen. Dafür ist der Trink- und Abwasserverband (TAV) Börde verantwortlich. Inzwischen ist die neue Trinkwasserleitung bis in den Mühlenberg gelegt.

Neue Trinkwasserleitung

„Wir haben in Großalsleben insgesamt 530 Meter Trinkwasserleitung verlegt und 27 Hausanschlüsse erneuert“, erklärt Vinny Zielske, Geschäftsführerin des TAV. Insgesamt 243.000 Euro hat der Verband investiert, komplett auf „eigene Rechnung“ gebaut wurde, ohne Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

Vinny Zielske schaut bereits auf Bauvorhaben im kommenden Jahr. Dann wird der TAV Börde in der Großalsleber Fabrikstraße eine weitere neue Trinkwasserleitung verlegen und die Hausanschlüsse erneuern.

Breitbandkabel gleich mitverlegt

Das Verlegen der Trinkwasserleitung wird, wie es auf der aktuellen Baustelle gerade geschehen ist, auch 2020 mit dem Straßenbau einher gehen.

Für den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt L 24 im ersten Bauabschnitt zwischen Abzweig Grudenberg/Am Anger und Mühlenberg in Großalsleben ziehen seit März dieses Jahres neben dem TAV die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) und die Stadt Gröningen an einem Strang. „Die Arbeiten liegen voll vom Zeitplan“, weiß Bürgermeister Ernst Brunner.

Während die LSSB für den grundhaften Straßenbau verantwortlich zeichnet, hatte die Stadt den Hut für die Nebenanlagen wie Fußwege, Beleuchtung und Grünanlagen sowie Breitbandkabel auf. Auch das Verlegen eines Regenwasserkanals war von der Stadt in Auftrag gegeben worden.

Fördermittel entlasten Kommune

„Im Zuge der Bauarbeiten haben wir auch die Zuwegung zum Freibad verändert, den heutigen technischen Standards entsprechend angepasst“, erklärt Katrin Otto vom Tiefbauamt der Verbandsgemeinde Westliche Börde. Ebenso wird der Fußweg in Richtung Freibad etwas verlängert. Ingesamt vier Straßenlaternen werden ebenso erneuert.

Insgesamt schlagen für die Kommune Gröningen Investitionskosten in Höhe von 855.000 Euro zu buche. Entlastet wird der Etat der Stadt durch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt, im speziellen aus dem Gesetz zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen. Mit Blick auf die Baustelle zeigt sich aktuell folgendes Bild: Alle Kabel und Leitungen sind verlegt, das Straßenbett ist bereits wieder geschlossen. Für Ende Oktober ist das Ziehen einer neuen Straßendecke fest eingeplant, vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Wie Katrin Otto weiterhin berichten kann, sind bereits die Planungen für den 2. Bauabschnitt des Ausbau der Landesstraße 24 in Richtung Oschersleben abgeschlossen, die Ausschreibungen können beginnen. Das Bauen in Großalsleben geht also 2020 weiter. Zwischen Bauende 2019 und Start 2020 werde es wohl keine große Pause geben.