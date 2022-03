Streetfood-Festival als Stadtfest-Ersatz in Oschersleben

Feinschmecker-Gerichte aus aller Welt können am Wochenende in Oschersleben verköstigt werden / Drei Tage Party in der Innenstadt

Oschersleben - Das Oschersleber Stadtfest muss in diesem Jahr ausfallen, weil der Aufwand für das Stadtfest unter Pandemie-Bedingungen zu groß gewesen wäre. Gewissermaßen als kleine Entschädigung lockt von Freitag bis Sonntag das Streetfood-Festival in die Oschersleber Innenstadt. Streetfood-on-Tour–Veranstalter Andreas Kopke, der diese Events schon im fünften Jahr organisiert, verspricht den Besuchern Geschmackserlebnisse aus der ganzen Welt. Die kommen dann aus kleinen Essentrucks, in denen die Köche dann Speisen unserer Nachbarländer und aus dem fernen Osten präsentieren. Es werden orientalische Köstlichkeiten, afrikanische Gerichte und Spezialitäten vom amerikanischen Kontinent auf dem Oschersleber Marktplatz und entlang der Halberstädter Straße präsentiert. Dazu soll es auch eine große Auswahl an Craft-Bier-Sorten geben.