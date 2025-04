Nach den Plänen der Verwaltung soll sich das Gremium nur noch vier Mal im Jahr treffen. Das sorgt seit Monaten für Kritik bei den Mitgliedern. In den Konflikt kommt jetzt Bewegung.

Oschersleben - Wie oft soll sich der Oschersleber Stadtrat in Zukunft treffen? Über diese Frage entbrannte zuletzt ein Konflikt zwischen den Stadträten und der Verwaltung der Bodestadt. Während es in den vergangenen Monaten zumindest öffentlich ruhiger um den schwelenden Streit geworden ist, kommt nun wieder Bewegung in das Thema.