Sven Goltz möchte Oschersleber Bürgermeister werden

Polizist aus Hornhausen wirft zur Bürgermeisterwahl in Oschersleben seinen Hut in den Ring.

Sven Goltz in seinem Zuhause. Gespannt blickt er der Bürgermeisterwahl entgegen.

Oschersleben - Sven Goltz aus Hornhausen ist einer der beiden Bewerber, die in den nächsten sieben Jahren das Amt des Bürgermeisters für die Stadt Oschersleben und ihre Ortsteile übernehmen möchten. Er tritt am kommenden Sonntag, 20. März, als Einzelbewerber zur Wahl an.