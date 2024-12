Die Tafel Oschersleben hat eine Weihnachtsfeier in der Burg Oschersleben organisiert. Prominentes Servicepersonal hat dabei für Unterstützung gesorgt.

Tafel in Oschersleben: Zum Weihnachtsessen eingeladen

Veranstaltung in der Burg Oschersleben

Oschersleben - vs

Die festlich geschmückte Burg Oschersleben ist zum Schauplatz der alljährlichen Weihnachtsfeier der Tafel Oschersleben geworden, veranstaltet vom DRK-Kreisverband Börde.

Wie die Organisatoren mitteilen, wurden bereits am Nachmittag die Gäste mit Kaffee, Glühwein und weihnachtlichem Gebäck empfangen. Auch in diesem Jahr gab es wieder prominentes Servicepersonal: Unter ihnen Landrat Martin Stichnoth (CDU), Ralf Kürbis, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands Börde und Thomas Harborth, der Geschäftsführer der Bewos.

Kita-Kinder singen Weihnachtslieder

Das festliche Programm begann nach Angaben des DRK mit den Kindern der Kita „Tausendfühler“ aus Emmeringen, die Weihnachtslieder und Gedichte vortrugen. Strahlende Kinderaugen gab es demnach beim Besuch des Weihnachtsmanns, der mit Geschenken für die jüngsten Besucher kam. Ein Mitnehmflohmarkt lud die Gäste zum Stöbern ein, während das Weihnachtsessen den Abend abrundete. „Die Weihnachtsfeier ist für uns jedes Jahr selbst ein Highlight“, teilt Andreas Werner, Leiter des Bereichs Soziale Arbeit im DRK-Kreisverband Börde mit. „Sie bietet nicht nur die Möglichkeit, Freude zu schenken, sondern stärkt auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit in unserer Gemeinschaft.“ Dank der Unterstützung vieler weiterer Helfer und Sponsoren habe auch dieses Jahr ein tolles Fest auf die Beine gestellt werden können.

Die Tafel in Oschersleben gibt es seit über 25 Jahren und bietet, laut DRK, eine unverzichtbare Stütze für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Einrichtung am Neuen Weg 5 hat montags von 13.30 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 12.30 bis 16 Uhr und freitags von 12.30 bis 15 Uhr geöffnet.