Bei einem schweren Unfall auf der B246 wurde ein Mann tödlich verletzt. Zwei Menschen wurden verletzt.

Oschersleben (vs) l Ein tragischer Unfall hat sich am 23. Juni 2020 auf der Bundesstraße 246 bei Oschersleben ereignet. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, waren gegen 12.08 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammen gestoßen. Demnach befuhr der 50-jährige Fahrer eines Porsche die B246 von Andersleben in Richtung Oschersleben. "Nach vorliegenden Zeugenaussagen überholte der Porsche in einer leichten Rechtskurve und stieß mit einem Mazda zusammen, der sich im Gegenverkehr befand", erklärte Polizeisprecher Matthias Lütkemüller.

Durch den Frontalzusammenstoß war der 60-Jährige im Mazda eingeklemmt worden. Laut Polizei erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein 16-jähriger Beifahrer sowie der Fahrer des Porsche wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden.