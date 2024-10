Seit über zehn Jahren helfen sich in Oschersleben Frauen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben. Damit die Treffen weiter stattfinden können, wird nun nach einer neuen Gruppenleitung gesucht. Wer kann sich melden?

Verstärkung gesucht: Selbsthilfegruppe Krebs steht in Oschersleben vor dem Aus

In Selbsthilfegruppen können Betroffene im geschützten Raum über ihre Probleme sprechen.

Oschersleben. - Nach der Diagnose Krebs ändert sich für viele der Alltag grundlegend. Nicht wenige fallen mitunter in ein tiefes Loch. Seit über zehn Jahren bietet die Frauenselbsthilfegruppe Krebs in Oschersleben einen Anlaufpunkt für Betroffene in diesen schwierigen Zeiten.