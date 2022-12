Viele Kranke an Oschersleber Schulen

Viele Schulen im Landkreis Börde schlagen wegen der aktuellen Erkältungswelle Alarm. Etliche Kinder sind krank, bei den Lehrern sieht es nicht anders aus. Auch in Oschersleben haben viele Einrichtungen Probleme, den Unterricht aufrechtzuerhalten.

In vielen Schulen in Oschersleben ist Unterricht derzeit kaum möglich, weil zu viele Lehrer und Schüler krank sind.

Oschersleben - Zeiten, in denen das Personal fehlt und zahlreiche Kinder krank sind, kennt Astrid Ribke nur zu gut. Doch so schlimm, wie es aktuell sei, sei der Krankenstand selten gewesen, sagt die Schulleiterin der Puschkin-Gemeinschaftsschule in Oschersleben.