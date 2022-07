Vorstellung in Oschersleben: Ein Kart für alle

Paul May gab Philipp Dehne, der in dem neuartigen Inklusions-Kart Platz genommen hatte, vor dem Start noch ein paar wichtige Tipps zur Steuerung mit auf den Weg.

Oschersleben - Chancen für alle, die Freude am Motorsport haben, eröffnen, soll ein Kart, das dieser Tage in der Oschersleber Motorsport-Arena seinen großen Auftritt hatte. Herangefahren hatten es Vertreter des in Bayern ansässigen Vereins x4in Experience for Innovation, die damit ein Projekt gemeinsam mit den Deutschen Motorsportbund (DMSB) gestartet haben. „Unser Ziel ist es, Inklusion im Motorsport und in der Gesellschaft als Selbstverständlichkeit zu etablieren“, so Daniela Schwaderer vom Verein x4in.