Erst in einigen Tagen werden die Weihnachtsbäume in Oschersleben und Wanzleben vom Kommunalservice Börde abgeholt.

Oschersleben/Wanzleben - Während schon vereinzelt die Girlanden, Lichterketten und anderer Weihnachtsschmuck in den Kisten verschwunden sind, hat in diesen Tagen vielfach auch der Weihnachtsbaum ausgedient. Dabei ist die Eile bei den Tannenbäumen noch nicht geboten.

Die Entsorgungstermine im Raum Oschersleben und Wanzleben liegen noch in einiger Ferne. Das geht aus den Entsorgungskalendern des zuständigen Kommunalservice Landkreis Börde hervor. In Oschersleben und Günthersdorf werden die Weihnachtsbäume demnach am Montag, 20. Januar, abgeholt. Beckendorf folgt am Donnerstag, 23 Januar. Die Weihnachtsbäume in Ampfurth und Schermcke werden am Freitag, 24. Januar, eingesammelt.

Unterschiedliche Termine in den Ortsteilen

Am Montag, 27. Januar, folgen dann die Ortsteile Alikendorf, Andersleben, Hordorf und Kleinalsleben. Weitere Tannenbäume werden am Mittwoch, 29. Januar, in den Ortschaften Groß Germersleben, Hadmersleben, Klein Oschersleben sowie Peseckendorf abgeholt. Schließlich nehmen die Mitarbeiter des Kommunalservice am Freitag, 31. Januar, die Weihnachtsbäume vor den Haustüren in Altbrandsleben, Emmeringen, Hornhausen, Jakobsberg, Neindorf und Neubrandsleben mit.

Auch in Wanzleben kann man sich noch einige Tage an den Weihnachtsbäumen erfreuen. Sie werden erst am Mittwoch, 29. Januar, abgeholt. Vorher geht es den Tannen in Klein Wanzleben am Mittwoch, 22. Januar, und in Seehausen am Freitag, 24. Januar, an den Kragen. Alle genannten Termine sind ohne Gewähr.

Die Weihnachtsbäume dürfen keine Schmuckreste mehr tragen. Kugeln, Lametta und anderer Baumbehang müssen im Vorfeld entfernt werden. Die Entsorgungstermine in den jeweiligen Ortschaften sind straßengenau auf der Internetseite des Kommunalservice Börde.