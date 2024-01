Jeden Donnerstag bietet das DRK-Familienzentrum in Oschersleben ein sportliches Angebot für kleine Kinder an. Statt in einem Gruppenraum findet das Kinderturnen nun an anderer Stelle statt.

Warum das Kinderturnen in Oschersleben jetzt an einem anderen Ort stattfindet

Das Kleinkindturnen des DRK-Familienzentrums findet nun jeden Donnerstag in der Turnhalle in Hornhausen statt.

Oschersleben/Hornhausen - vs

Das Turnen für Kleinkinder zählt schon lange zu den zahlreichen Angeboten des DRK-Familienzentrums Oschersleben. Jeden Donnerstag treffen sich Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und je eine Begleitperson, um gemeinsam zu turnen.

Die Diplompädagogin Andrea Diegelmann, die das Sportangebot leitet, bereitet Bewegungsübungen mit unterschiedlichsten Materialien vor. Das Kinderturnen im Familienzentrum Oschersleben scheint in letzter Zeit immer beliebter zu werden.

Kinderturnen wird in Oschersleben immer beliebter

„Da unser großer Gruppenraum immer häufiger aus allen Nähten platzte, weil so viele Kinder mit ihren Eltern das Angebot nutzen, fragte ich die Stadt Oschersleben, ob ich die Sporthalle in Hornhausen nutzen dürfe“, teilt Andrea Diegelmann mit. Die Stadt habe daraufhin ihr Okay gegeben. Seit vergangenen Donnerstag findet also das Sportangebot wöchentlich von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle in Hornhausen statt. „Wichtig ist mir dabei, dass die Eltern mit ihren Kindern die Übungen machen. Neben den sportlichen Aktionen singen wir viel und machen musikalische Bewegungsspiele. Auch Übungen mit Alltagsmaterialien sind mir dabei wichtig, damit sich die Eltern Anregungen für zu Hause mitnehmen können“, erklärt die Diplompädagogin.

Wer beim Kinderturnen mitmachen möchte, wird um eine vorherige Anmeldung telefonisch unter der Nummer 03949/51420101 oder per Mail an andrea.diegelmann@drk-boerde.de gebeten.